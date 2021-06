Samsung Girl: il cosplay di Samantha di Miss.Chalice è perfetto in ogni dettaglio

Le mode spariscono rapidamente, ma arrivano spesso all'improvviso. Nell'ultimo periodo, ad esempio, è spopolata su internet la "Samsung Girl", nota come Samantha, un'assistente virtuale non ufficiale di Samsung Galaxy. Il mondo del cosplay non poteva quindi perdere l'occasione di ricreare il personaggio, e così ha fatto Miss.Chalice. Ecco il suo cosplay di Samantha.

La Samsung Girl è la creazione di Lightfarm Studios, una compagnia nota per la creazione di immagini CGI realistiche, video, filtri AR e applicazioni VR. Samantha, però, ha superato il successo di ogni altro prodotto della compagnia ed è divenuta virale. Per il momento Samsung non ha commentato questo design, ma ciò non impedisce a persone come Miss.Chalice di creare un cosplay di Samsung Girl. La cosplayer ci spiega però che, oltre ad aver lavorato su costume, parrucca e trucco, ha modificato pesantemente la fotografia al computer, per assomigliare di più al personaggio: il risultato è veramente ottimo, come potete vedere.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Samantha realizzato da Miss.Chalice? Credete che la "Samsung Girl" sia stata riprodotta perfettamente, oppure pensate di aver visto cosplay di qualità superiore?