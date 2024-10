J Allard è passato ad Amazon: il co-fondatore di Xbox lavorerà a "nuove idee" per la compagnia

J Allard è entrato a far parte di Amazon, riporta The Verge, dove ricopre attualmente un ruolo non ancora ben identificato ma dovrebbe contribuire a sviluppare "nuove idee" per la compagnia, verosimilmente in ambito tecnologico o sull'intrattenimento vista la sua carriera che l'ha visto essere co-fondatore di Xbox.

È stato uno dei fondatori di Xbox, ma probabilmente è ricordato soprattutto come uno degli elementi chiave di Xbox 360, molto presente e in vista nella promozione della storica console Microsoft durante la presentazione e il lancio di questa.

Allard ha passato 20 anni in Microsoft, tra i fondatori della divisione Xbox e coprendo un ruolo fondamentale nel lancio di Xbox Live, oltre alla progettazione e sviluppo di Xbox 360, in quello che viene ricordato come uno dei momenti migliori in assoluto nella storia del marchio.