Il nuovo video di Silent Hill 2 mostra lo scontro con Pyramid Head

IGN ha pubblicato un video di gameplay di Silent Hill 2 in cui viene mostrato lo scontro con Pyramid Head, la mostruosa creatura agghindata con un enorme copricapo a punta che si pone probabilmente come il boss più rappresentativo del survival horror targato Konami.

Come da aspettative, la battaglia fra James e questo particolare nemico si rivela fin da subito rognosa: il mostro sembra immune ai proiettili, in particolare laddove colpiscano il suo "casco" di ferro, e brandisce una gigantesca, pesante mannaia che cala con violenza contro le sue vittime.

Dopo lunghe sequenze in cui i due personaggi si scambiano colpi a vicenda, e il protagonista si trova a dover ricorrere in più di un'occasione a dei kit medici per ripristinare la propria salute, Pyramid Head sembra decidere di ritirarsi e così sfonda un portone per poi scomparire nell'oscurità.