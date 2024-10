God of War: Ragnarok su PC zittisce Atreus e compagni con una mod che elimina 1500 linee di dialogo con aiuti

La mod "Please Shut Up" di God of War: Ragnarok su PC fa quello che molti giocatori aspettavano da tempo, ovvero rimuove completamente i numerosi aiuti che provengono da Atreus e compagni vari attraverso la cancellazione di ben 1500 linee di dialogo incentrate sui puzzle e meccaniche di gioco di base.

La mod in questione porta avanti una sorta di tradizione sul fronte PC e in particolare per quanto riguarda i giochi PlayStation, notoriamente molto inclini a facilitare fin troppo l'azione dei giocatori con costanti consigli e indicazioni per risolvere i piccoli enigmi presenti ma che, di fatto, finiscono per rovinare l'esperienza a chiunque non disdegni di utilizzare un po' il cervello.

In precedenza, avevamo infatti visto anche la mod "Shut Up Aloy" per Horizon Forbidden West, che effettua la stessa cosa, ovvero rimuove varie linee di dialogo con aiuti invadenti, in questo caso provenienti in gran parte dalla stessa protagonista del gioco.