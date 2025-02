James Gunn e Peter Safran hanno parlato con Rocksteady e altri studi di Warner Bros. dei futuri giochi DC

Durante un recente evento dei DC Studios, Peter Safran ha dichiarato che lui e James Gunn , i due capi del progetto, stanno stanno lavorando "a strettissimo contatto" con JB Perrette, CEO di Warner Bros. per il settore streaming e per quello videogiochi.

Coordinazione

"È davvero la prima volta che succede qualcosa di simile alla Warner Bros. James e io ci sediamo con i responsabili degli studi sotto JB, che si tratti di NetherRealm o Rocksteady. Ci sediamo con loro e parliamo di personaggi e storie che ci interessano e che interessano a loro."

Suicide Squad: Kill the Justice League non è andatro bene a Rocksteady

"Vediamo i progetti nei loro primissimi stadi di sviluppo," ha aggiunto Gunn. "Ne parliamo, discutiamo di quale potrebbe essere la storia e diciamo 'Beh, forse vorreste andare in questa direzione perché stiamo pensando di fare qualcosa con questo personaggio.'"

Gunn ha detto che il primo gioco del DCU non arriverà prima di "un paio d'anni". "Sì, mancano un paio d'anni, ma siamo stati coinvolti in modo piuttosto attivo in alcune cose in arrivo che sono davvero interessanti," ha aggiunto Safran.

Recentemente è emerso che Rocksteady sta lavorando a un gioco di Batman per giocatore singolo, anche se non è chiaro se si tratterà di un nuovo capitolo della serie Arkham o di un gioco del DCU. Fonti di Bloomberg hanno affermato che per l'uscita manca ancora molto.

Anche il gioco di Wonder Woman di Monolith Productions, annunciato nel 2021, si dice che sia lontano dal lancio dopo essere stato presumibilmente riavviato nel 2024.