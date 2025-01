James Gunn ha risposto alle critiche relative all'uso della computer grafica nell'ultimo spot di Superman

Alcuni fan hanno definito quel momento come "goffo", paragonandolo a delle scene simili viste in altri film . Altri si sono chiesti se fosse stata utilizzata la computer grafica sul viso di Corenswet, con un fan che ha scritto a Gunn su Threads: "Sembra fantastico!! Ottimo il taglio dell'inquadratura di Superman che vola!! Ma c'è qualcosa nel suo viso che sembra un po' strano. So che c'è ancora tempo per rifinire la CGI."

La risposta di Gunn

Gunn ha risposto che non è stata usata CGI sul viso, spiegando poi il motivo per cui appare in quel modo. "Non c'è assolutamente alcuna CGI usata sul viso," ha scritto. "I volti delle persone possono sembrare diversi quando si usa un obiettivo grandangolare così da vicino. Lo sfondo in Svalbard è 100% reale così come lo è David."

Il breve teaser includeva anche alcune scene tratte dal trailer principale, oltre a un nuovo primo piano di Nicholas Hoult, che interpreta il ruolo di Lex Luthor.

Oltre a Corenswet nel ruolo di Clark Kent e Hoult come Luthor, Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane, Anthony Carrigan è Metamorpho, Edi Gathegi interpreta Mister Terrific, Nathan Fillion è Guy Gardner, e Isabela Merced è Hawkgirl. È stato anche confermato che il personaggio di Supergirl, interpretato da Milly Alcock, sarà introdotto nel film.

L'uscita di Superman è prevista per il 10 luglio 2025 in Italia.