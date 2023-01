Jeremy Renner: dopo il terribile incidente, l'attore Marvel è stato operato ed è stabile

Jeremy Renner è rimasto vittima di un terribile incidente nella giornata di ieri, con l'attore noto anche per il suo ruolo di Hawkeye nel Marvel Cinematic Universe che nelle ore scorse è stato operato ed è ora in condizioni critiche ma stabili, anche se ancora in terapia intensiva.

Sono anche emersi ulteriori dettagli drammatici su quanto è accaduto: sembra che Renner stesse cercando di liberare la strada dalla neve presso il resort di Mount Rose Ski Tahoe, presso Reno nel Nevada. Uno spazzaneve, secondo dinamiche non ancora ricostruite con precisione, gli sarebbe passato sopra una gamba, provocando una forte emorragia. A questo si aggiungerebbe anche un trauma toracico oltre a danni al livello ortopedico.

L'emorragia sarebbe stata inizialmente tamponata da un conoscente medico che si trovava nei paraggi, ma l'attore è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove ha dovuto attraversare un'operazione piuttosto complessa. Le condizioni ieri erano state considerate critiche, ma nel frattempo l'intervento è stato effettuato e ora si tratta di vedere come si evolverà la questione.

Nel frattempo, la famiglia di Renner ha espresso gratitudine a tutti coloro che si sono preoccupati per l'attore e ai medici che l'hanno soccorso. "È uscito dalla sala operatoria e rimane nell'unità di terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili", ha riferito un comunicato da parte di Samantha Mast, che cura le relazioni pubbliche di Renner. "La famiglia di Jeremy vorrebbe esprimere gratitudine per tutti i dottori e gli infermieri che lo stanno curante, la Truckee Meadows Fire and Rescue, lo Sceriffo di Washoe County, il sindaco di Reno City Hillary Schieve e le famiglie Carano e Murdock. È anche tremendamente grata per tutto l'affetto e supporto dimostrato dai fan".

Jeremy Renner è stato protagonista, nel ruolo di Occhio di Falco, di tutti i maggiori film degli Avengers all'interno dell'MCU, oltre che della serie TV Hawkeye uscita su Disney+.