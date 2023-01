Journey to the Savage Planet su PS5 e Xbox Series X|S, data di uscita e upgrade gratuito

Journey to the Savage Planet ha una data di uscita ufficiale su PS5 e Xbox Series X|S: sarà disponibile a partire dal 14 febbraio, con la possibilità di effettuare un upgrade gratuito per chi già possiede il gioco nelle versioni PS4 o Xbox One.

Sebbene Journey to the Savage Planet 2 sia stato cancellato da Google insieme a Typhoon Stydios durante il difficile ciclo vitale di Stadia, il team di sviluppo è rinato come Raccoon Logic e ha mantenuto il possesso della proprietà intellettuale, che sta appunto per debuttare sulle console Sony e Microsoft di attuale generazione.

"Abbiamo vissuto un'acquisizione, una dismissione e quindi una rinascita come una nuova azienda, riacquistando la nostra proprietà intellettuale (...) e il gioco è finalmente in arrivo sulle console di attuale generazione", ha dichiarato il creative director Alex Hutchinson, ringraziando tutti quelli che hanno supportato lo studio e il progetto finora.

Nella nostra recensione di Journey to the Savage Planet abbiamo parlato di come quest'avventura sia ironica, dotata di una solida modalità cooperativa e di un gran bel bestiario di nemici con cui confrontarsi durante la campagna.

"Nei panni di un impiegato della Kindread Aerospace, ci ritroviamo ad esplorare, con scafandro da astronauti, le profondità di un misterioso pianeta alieno in uno sperduto angolo dell'universo", recita la sinossi del titolo di Raccoon Logic.

"Armato di grandi speranze ma di scarso equipaggiamento e senza un vero e proprio piano d'azione, il nostro compito è esplorare e catalogare flora e fauna che incontriamo nell'esplorazione del pianeta, stando ben attenti a sopravvivere con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione."