Joystick ambidestro Thrustmaster: offerta Amazon del Cyber Monday 2021, T.16000M FCS per PC

In occasione del Cyber Monday 2021, che chiude i Black Friday, su Amazon possiamo trovare in offerta un Thrustmaster T.16000M FCS Joystick ambidestro compatibile con PC. Lo sconto segnalato è di 20€, ovvero del 29%. Il prezzo pieno di questo joystick indicato da Amazon è 69.99€. Da un mese era però disponibile a 59.90€. Ora, è calato di nuovo per il Cyber Monday ed è al prezzo più basso del 2021. È venduto e spedito da Amazon.

T.16000M FCS è compatibile con PC via USB. Il design è totalmente ambidestro grazie a 3 componenti rimovibili che rendono il joystick perfettamente adatto ai mancini e ai destrimani. Il T.16000M FCS presenta 4 assi indipendenti, compreso il timone rotante (controllato tramite la rotazione della leva), 16 pulsanti azione con identificazione fisica dei pulsanti in stile "braille", un hat switch Point of View (PoV) a 8 direzioni e un grilletto ergonomico. Il software T.A.R.G.E.T ti permette di caricare e creare mappature specifiche per ciascun gioco.

