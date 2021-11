Half-Life 3 sarebbe quasi fermo per colpa di Steam Deck, secondo un insider

Secondo l'insider Tylver McVicker di Valve News Network, solitamente ben informato sui fatti di Valve, attualmente lo sviluppo di Half-Life 3 sarebbe quasi fermo a causa dello Steam Deck. I team maggiori all'interno della compagnia si starebbero infatti occupando di titoli adatti al nuovo hardware (un ibrido tra un PC e una console portatile), snobbando quelli tradizionali.

Come già riportato, su Half-Life 3 potrebbe essere rimasto un team molto piccolo, che comunque faticherebbe a fare progressi significativi e non sarebbe nemmeno supportato dalla compagnia.

McVicker "La domanda che tutti si stanno facendo è se ci sia un vero seguito di Half-Life 2: Episode Two in sviluppo dentro Valve Software. La fine di Half-Life: Alyx, per chi non lo ha giocato, suggerisce il seguito della storia di Gordon Freeman. Il problema è che, attualmente, non ci sono team maggiori che stiano lavorando ad altro che a pochi software, cuciti addosso all'hardware. Valve sta provando a lanciare lo Steam Deck che, come molti hanno avuto modo di osservare, ha avuto più successo di quanto preventivato, quindi Valve ci sta investendo moltissimo.

Half-Life 3, Half-Life 2 Episode 3 e qualsiasi genere di FPS con mouse e tastiera non sono in sviluppo in Valve. Nel caso lo fossero, sarebbero in mano a un ristretto numero di persone, che i superiori non vedrebbero di buon occhio perché non in grado di generare valore aggiunto."

Uno dei progetti in sviluppo presso Valve potrebbe essere Citadel, mentre gli altri sono un mistero, a questo punto.