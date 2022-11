Just Dance 2023 Edition disponibile da oggi con trailer di lancio e lista dei brani

Just Dance 2023 Edition è disponibile a partire da oggi su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio del gioco: un video live action che ancora una volta enfatizza la capacità del gioco di coinvolgere gli utenti.

Annunciato a settembre, Just Dance 2023 Edition introduce la novità della piattaforma dance-on-demand e il multiplayer online per cinque giocatori in contemporanea, ma non solo.

Questo episodio può infatti contare su un'interfaccia completamente ridisegnata, più semplice e immediata, nonché su di un sistema di consigli, progressione e ricompense migliorato, con tante possibilità sul fronte della personalizzazione.

Non è finita qui: il servizio streaming in abbonamento Just Dance+ consentirà di accedere a un catalogo in continua crescita, che conta attualmente oltre 150 brani tratti dai precedenti episodi di Just Dance. Con ogni copia dell'edizione 2023 è incluso un mese di prova gratuita.

Just Dance 2023 Edition introdurrà anche nuove collaborazioni con artisti, compresa quella con la pop sta internazionale Ava Max: potrai ballare sulle note del suo ultimo successo "Million Dollar Baby", usando la coreografia originale creata da Max per Just Dance.

La cantante, che presenterà il suo secondo album Diamonds & Dancefloors il 27 gennaio, ha superato i 12.4 miliardi di stream mondiali dal suo singolo di debutto "Sweet but Psycho", compreso nel gioco quest'anno.

Inoltre ci sarà il ritorno della cantante-cantautrice vincitrice di GRAMMY Award Billie Eilish, che ha dichiarato: "Sono eccitata di essere partner di Just Dance 2023 Edition con la mia canzone 'Therefore I Am'".

La lista completa delle 40 canzoni e universi tra hits da classifica, fenomeni Internet virali e canzoni originali comprende:



"If You Wanna Party" dei The Just Dancers

"Anything I Do" di CLiQ Ft. Ms. Banks, Alika

"As It Was" di Harry Styles

"Boy With Luv" dei BTS Ft. Halsey

"Bring Me To Life" degli Evanescence

"Can't Stop The Feeling!" di Justin Timberlake

"Danger! High Voltage" dei Electric Six

"Disco Inferno" dei The Trammps

"drivers license" di Olivia Rodrigo

"Dynamite" dei BTS

"Good Ones" di Charli XCX

"Heat Waves" dei Glass Animals

"I Knew You Were Trouble" di Taylor Swift

"Locked Out of Heaven" di Bruno Mars

"Love Me Land" di Zara Larsson

"Magic" di Kylie Minogue

"Majesty" di Apashe ft. Wasiu

"Million Dollar Baby" di Ava Max

"MORE" di K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine

"Numb" dei Linkin Park

"Physical" di Dua Lipa

"Psycho" delle Red Velvet

"Radioactive" degli Imagine Dragons

"Rather Be" di Clean Bandit Ft. Jess Glynne

"Sissy That Walk" di RuPaul

"STAY" di The Kid LAROI & Justin Bieber

"Sweet but Psycho" di Ava Max

"Telephone" di Lady Gaga Ft. Beyoncé

"Therefore I Am" di Billie Eilish

"Top Of The World" by Shawn Mendes, from Sony's "Lyle, Lyle, Crocodile"

"Toxic" di Britney Spears

"Walking On Sunshine" di Top Culture

"Wannabe" di ITZY

"Watch Out for This (Bumaye)" di Major Lazer, The Flexican, FS Green & Busy Signal

"We Don't Talk About Bruno" by Cast From Encanto

"Playground" by Bea Miller

"Witch" di Apashe Ft. Alina Pash

"Woman" di Doja Cat

"Wouldn't It Be Nice" dei The Sunlight Shakers

"Zooby Doo" dei Tigermonkey

Infine, la Just Dance 2023 Controller App trasforma il vostro smartphone in un controller con la sua tecnologia che permette sino a sei giocatori di danzare senza altri accessori. È disponibile gratuitamente per iOS e Android.