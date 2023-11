Kerbal Space Program 2: il primo aggiornamento maggiore ha una data d'uscita

Gli sviluppatori di Kerbal Space Program 2 hanno svelato la data d'uscita prevista per For Science, ovvero il primo aggiornamento maggiore per la simulazione astronautica: sarà disponibile il 19 dicembre 2023.

In base a quanto riferito da un post su X, ulteriori dettagli verranno illustrati nel corso della settimana, con un evento "Dev Chat" dedicato nel quale verranno spiegati diversi aspetti di questo grosso update, destinato ad apportare parecchie novità al gioco.

Qualcosa sull'update in questione è comunque già emerso e sembra rappresentare davvero un'importante aggiunta ai contenuti e alla struttura di gioco di Kerbal Space Program 2, applicando nuovi elementi e modalità aggiuntive.