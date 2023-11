Dragon's Dogma 2 è il primo gioco di Capcom venduto a 70 dollari

I precedenti giochi della compagnia, come Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6 , invece sono stati commercializzati a 59,99 dollari, ovvero 10 dollari in meno. Questo cambiamento nei prezzi per certi versi era stato già suggerito da Haruhiro Tsujimoto, il presidente della compagnia, che a settembre aveva dichiarato che il prezzo dei videogiochi è troppo basso .

Dragon's Dogma 2 è il primo gioco realizzato da Capcom ad essere venduto negli USA a 70 dollari , allineandosi dunque alla fascia di prezzo ormai diventata uno standard per le produzioni tripla A di molti publisher importanti, come Sony PlayStation, Take-Two, EA e Ubisoft, giusto per citarne alcuni.

In Italia la situazione è differente

Precisiamo che in Italia, e in generale in Europa, le cose sono leggermente differenti. Infatti, il prezzo di Dragon's Dogma 2 è di 74,99 euro su console e 64,99 euro su Steam, con una differenza di solo 5 euro in più rispetto a Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6, entrambi prezzati 69,99 / 59,99 euro, dunque non viene raggiunto lo standard dei 79,99 euro che ormai vediamo sempre più diffuso.

Rimanendo in tema di "prime volte", Dragon's Dogma 2 è anche il primo gioco in assoluto di Capcom ad arrivare esclusivamente su piattaforme di attuale generazione, tagliando fuori dunque i giocatori su PS4 e Xbox One.

Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 22 marzo 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Giusto pochi giorni fa Capcom ha presentato un nuovo trailer e tante informazioni su Dragon's Dogma 2.