Alan Wake 2 è il Gioco dell'Anno anche per il Time, vediamo la top ten della nota rivista

La celebre rivista americana non è propriamente specializzata in videogiochi, ma si occupa anche di questi come di uno dei massimi settori dell'intrattenimento, dunque le sua valutazioni vengono prese in considerazione nell'ambito.

Time Magazine , come ogni anno, ha stilato la sua top ten sui videogiochi migliori usciti in questi 12 mesi, con il titolo di gioco dell'anno del 2023 che è andato ad Alan Wake 2 , ma con diverse scelte interessanti per quanto riguarda l'intera classifica.

Alan Wake 2 batte ancora Baldur's Gate 3

Baldur's Gate III è vicino, in seconda posizione

Nonostante Baldur's Gate 3 sia considerato generalmente il candidato più forte a titolo di game of the year, anche in questo caso è stato battuto da Alan Wake 2, che è risultato il più votato anche da Paste Magazine, proprio di recente.

È chiaro che il nuovo titolo di Remedy sta raccogliendo ampi consensi al livello di critica e la lotta con Baldur's Gate 3 sarà serrata. In questo caso, sul podio sale anche Marvel's Spider-Man 2, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che scende dunque in un inaspettato quarto posto.

Ben due remake presenti in top ten con Resident Evil 4 e Dead Space, mentre l'unico indie che compare è l'apprezzato Dredge di Black Salt Games.