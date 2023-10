Kindle, il lettore ebook di Amazon è in sconto nel modello più recente

Tramite Amazon Italia sono disponibili alcune offerte per il lettore ebook Kindle, modello 2022. Lo sconto è del 10% rispetto al prezzo consigliato, ovvero di 10€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Potete trovare in offerta anche i modelli Paperewhite, Paperwhite Signature Edition e Scribe. Il prezzo consigliato per il modello base del Kindle è di 99.99€ e l'offerta attuale è attiva fino al 12 ottobre 2023, alle 08:59. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre (tranne che per lo Scribe, ora al minimo storico), ma la promozione attuale non vedrà sconti aggiuntivi e di rado viene proposto a un prezzo più basso. Se vi serve un Kindle a breve termine, è la miglior promozione che potete trovare nell'immediato.

Il lettore ebook Kindle base modello 2022 propone uno schermo da 6 pollici con risoluzione a 300 ppi e uno spazio di archiviazione pari al doppio rispetto ai precedenti modelli, per avere sempre con te tutti i tuoi romanzi preferiti. La ricarica avviene con USB-C. Dispone di luce frontale integrata e modalità scura che permettono di leggere in qualsiasi condizione di luce e in qualsiasi luogo. Ricordiamo che esiste il modello con pubblicità (che appare quando il dispositivo è in stand-by) e il modello senza pubblicità, che costa di più.