Kingdom Hearts: Melody of Memory disponibile, con commovente messaggio da Tetsuya Nomura

Kingdom Hearts: Melody of Memory è disponibile da oggi, 13 novembre, su PS4, Nintendo Switch, Xbox One e anche su PS5 e Xbox Series X in retrocompatibilità, con l'arrivo del gioco che viene accompagnato da un commovente messaggio da parte di Tetsuya Nomura, director e responsabile della serie.

Il messaggio funziona da saluto alla community dei giocatori, da ringraziamento e anche da introduzione a Kingdom Hearts: Melody of Memory, essendo questo un gioco molto particolare rispetto alla tradizione della serie. Non si tratta infatti di un JRPG classico, bensì di un vero e proprio rhythm game basato sulle musiche e i personaggi della serie.

Tuttavia, rientra nel canone di Kingdom Hearts e, sebbene possa sembrare una scelta piuttosto astrusa il fatto di creare un capitolo su questa forma di gameplay, assume un certo senso nella complessa visione di Nomura della sua creatura.

"Credo che la musica e i ricordi siano strettamente legati tra loro, e riguardando indietro a vari momenti nella serie di Kingdom Hearts, sono sicuro che molti dei vostri ricordi preferiti siano legati alla musica. Abbiamo creato Kingdom Hearts: Melody of Memory per celebrare quei momenti. Spero che mentre giocate a Kingdom Hearts: Melody of Memory, siate in grado anche di ricordare i vostri momenti preferiti e le musiche della serie, con i ricordi più potenti dietro!"

