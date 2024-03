Koei Tecmo apre un nuovo studio tripla A, lavorerà a un grosso gioco basato su una nuova IP

Per quanto riguarda il gioco AAA in sviluppo presso questo nuovo team, al momento la compagnia giapponese non si è sbottonata più di tanto, precisando soltanto che si tratta di una nuova IP sviluppata in casa e del tutto separata dal lavoro di altri studi, come ad esempio Team Ninja.

A capo del nuovo team, per il momento ancora sprovvisto di nome, ci sarà Hayashi Yosuke , vice presidente esecutivo della compagnia, che in precedenza ha lavorato alle serie Ninja Gaiden, Nioh e Dead or Alive. Dall'1 aprile sarà a capo di questo nuovo studio, mantenendo al tempo stesso la carica sopracitata.

Due anni memorabili

Rise of the Ronin è l'ultima fatica di Team Ninja

L'espansione di Koei Tecmo arriva dopo un paio di annate sicuramente ottimi per la compagnia nipponica, che nel solo nel 2023 ha pubblicato un lungo elenco di titoli apprezzati da critica e pubblico, seppur con alti e bassi, come ad esempio Wo Long: Fallen Dynasty, Atelier Ryza 3, Atelier Marie Remake, Fate/Samurai Remnant, Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse e Nobunaga's Ambition Awakening.

Ultimo, ma non per importanza, giusto la settimana scorsa è arrivato nei negozi Rise of the Ronin, l'action open world in escusiva per PS5 realizzato da Team Ninja, gli autori di Nioh e Ninja Gaiden. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.