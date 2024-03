The Legend of Zelda: Ocarina of Time votato come il gioco migliore di sempre da 200.000 giocatori

La rivista Game Informer ha tenuto una votazione per far decidere ai suoi lettori quale sia stato il videogioco migliore di tutti i tempi . 200.000 voti dopo, il nome emerso è The Legend of Zelda: Ocarina of Time , il classico per Nintendo 64 che nel corso degli anni ha avuto diverse riedizioni per le console più recenti di Nintendo e che pare non essere mai stato dimenticato dai videogiocatori.

Un classico senza tempo

Va notato che Game Informer tenne un sondaggio simile nel 2018, da cui emerse vincitore The Witcher 3: Wild Hunt, con Ocarina of Time che all'epoca raggiunse solo la terza posizione, segno che parliamo di un argomento decisamente mutevole e soggetto alle influenze dei tempi.

Communque sia, nell'ultimo sondaggio, condotto come se fosse un torneo, quindi con scontri diretti tra i giochi, troviamo in seconda posizione The Elder Scrolls V: Skyrim, mentre in terza, da un lato Red Dead Redemption 2, che ha perso in semifinale con Zelda, e dall'altro The Last of Us, che ha perso in semifinale con Skyrim.