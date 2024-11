Kraven il Cacciatore protagonista di un video diario pieno di sangue

Il nuovo video diario di Kraven il Cacciatore è pieno di sangue, ma non solo: in questo dietro le quinte pubblicato da Sony Pictures, l'attore Aaron Taylor-Johnson e il regista J,C, Charon parlano di come si costruisca un villain come Kraven, appunto.

In arrivo nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 11 dicembre, Kraven il Cacciatore racconta la storia di Sergei Kravinoff, della sua infanzia difficile per via di un padre violento e legato alla malavita, nonché della sua trasformazione in un cacciatore dalle abilità sovrumane.

Aaron Taylor-Johnson ha raccontato nel video di essere felice di aver potuto girare così tante scene all'interno di location reali e non create al computer: ha effettivamente corso a piedi nudi per le strade di Londra, e questa fisicità a suo avviso è importante per imprimere alla pellicola un certo grado di autenticità.

Una sequenza particolarmente cruenta, in cui Kraven affronta sei mercenari, chiarisce la classificazione R del film, che su tale fronte punterà dunque a un approccio simile a quello di Deadpool, ma facendo a meno dell'umorismo.