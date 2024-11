Amazon Music Unlimited a 0 euro per tre mesi: vediamo chi può usufruire della promozione

Se vi piace ascoltare la musica e siete in cerca di un servizio che vi dia accesso a tanti contenuti, potete fare una prova con Amazon Music Unlimited, soprattutto perché in questo momento potete accedervi gratuitamente. Invece di 32,98€, pagate 0€ per i primi 90 giorni. Se siete interessati al servizio, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Se volete utilizzare il servizio, dovete rispettare certe condizioni per poter usufruire di questa promozione: per iniziare, non dovete mai aver usato la prova gratuita, come è ovvio, ma secondo le indicazioni persino chi si è abbonato in passato a pagamento al piano "Amazon Music Unlimited - Abbonamento Individuale" non può accedere a questa versione a 0€. Segnaliamo poi che la promozione sarà valida fino al 10 gennaio 2025. Il rinnovo è automatico dopo i novanta giorni gratuiti, quindi ricordatevi di disattivare l'abbonamento in tempo per non pagare 10,99€ per il quarto mese.