Google forse vi sta nascondendo le notizie, se siete stati selezionati a vostra insaputa per questo test

Nell'Unione Europea vi è una legge che impone a piattaforme come Google di pagare per il riutilizzo delle notizie delle testate giornalistiche. Ovviamente alla multinazionale non piace molto la questione e vuole capire esattamente quando dovrebbe pagare e quanto effettivamente siano rilevanti i contenuti europei.

Per farlo, sta facendo un esperimento: rimuove le notizie pubblicate da testate europee dall'1% degli utenti all'interno di nove nazioni, così da capire quanto impatto ha sul traffico la cosa. Peccato però che la cosa gli si sia già ritorta contro.