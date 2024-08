Kraven - Il Cacciatore si mostra con un nuovo trailer italiano e la data di uscita aggiornata

L'idea di Sony è dunque quella di trasformare anche questa figura in un antieroe alla Venom , andando ad arricchire lo Spider-Verse cinematografico che in teoria ha come base lo Spider-Man di Tom Holland, ancora in forse per il quarto capitolo.

Da questo punto di vista il trailer appare piuttosto eloquente, a giudicare dal sangue e dagli smembramenti presenti , con Kraven che sembra partire come un mercenario senza scrupoli sulle orme del padre (Russel Crowe) ma poi in qualche modo cambia idea e percorso.

Terzo cinecomic di fila per Taylor-Johnson

Comparso in Marvel's Spider-Man 2, Kraven il Cacciatore potrà dunque vantare una trasposizione live action e per Aaron Taylor-Johnson si tratterà del terzo cinecomic in carriera, dopo Kick-Ass e Avengers: Age of Ultron, dove interpretava il ruolo di Pietro Maximoff.

Come sappiamo, l'universo sviluppato da Sony non ha dato finora grandissime soddisfazioni ai fan dello Spider-Verse se non appunto con i film (live action e animati) di Spider-Man, visto che Venom non ha mai davvero brillato ma soprattutto abbiamo assistito a progetti discutibili come Morbius e Madame Web, diventati addirittura dei meme.