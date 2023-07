Marvel's Spider-Man 2: Insomniac parla del ruolo di Kraven il Cacciatore nella storia

Venom è probabilmente il villain di Marvel's Spider-Man 2 a cui i giocatori guardano con maggiore interesse, ma non è di certo l'unica minaccia che Peter e Miles dovranno fronteggiare nel gioco. Tra questi c'è anche Kraven il Cacciatore, che Insomniac Games ha definito il "catalizzatore" della storia.

Nello specifico, stando alle parole del narrative director Jon Paquette durante il Comic-con di San Diego, è proprio l'arrivo di Kraven a New York per trasformare la Grande Mela nel suo personale territorio di caccia a mettere in moto gli eventi di Marvel's Spider-Man 2.

"Per noi è iniziato tutto con Kraven", ha detto Paquette durante il panel. "È il nostro catalizzatore per la storia. Prima dell'inizio del gioco, è in giro per il mondo, ed essendo Kraven, è a caccia, cercando di trovare la preda definitiva. Ha osservato da lontano gli eventi dei primi due giochi e ha deciso: 'Sapete, ci sono un sacco di cose che accadono a New York. Potrebbe essere il mio nuovo terreno di caccia".

"Come ho detto, Kraven è il catalizzatore di tutto ciò che accade. Quando arriva a New York City, molte cose iniziano ad andare storte. Appare Lizard, appare il simbionte. E come avete visto brevemente nel trailer, Miles è costretto a confrontarsi con Mister Negative, l'uomo che ha ucciso suo padre. Quindi ci sono un sacco di drammi che accadono in questo gioco".