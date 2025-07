La console Nintendo Switch 2 è disponibile su Amazon

Dopo anni di attesa, la Nintendo Switch 2 è finalmente disponibile su Amazon, pronta a raccogliere l'eredità della console più amata degli ultimi anni. Potete trovarla a 469,90€, oppure in versione bundle con Mario Kart World a 509,90€ . Potete acquistarla da questo link in versione standard o da questo link in versione bundle con Mario Kart World . Come sempre, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, una garanzia che significa zero rischi. Se siete clienti Prime, avrete accesso alla spedizione rapida e gratuita , con la possibilità di usufruire dei resi gratuiti entro 14 giorni. È il modo più sicuro e veloce per mettere le mani sulla nuova generazione Nintendo, senza dover aspettare rifornimenti o rischiare esaurimenti di scorte nei negozi fisici.

Joy-Con 2 e schermo da 7,9" in Full HD

I nuovi Joy-Con 2 sono stati completamente riprogettati: ora si collegano magneticamente alla console e includono nuove funzioni, come il controllo stile mouse per i giochi compatibili e il pulsante C che attiva il microfono per le chat vocali in-game. Lo schermo da 7,9 pollici offre una qualità visiva mai vista prima su console portatile Nintendo, con risoluzione Full HD a 1080p.

Perfetta sia in modalità docked che portatile, la Switch 2 è pensata per accompagnarvi ovunque, con nuovo stand regolabile, audio 3D spaziale e porte USB-C per una connettività più moderna e funzionale.