Sultan's Game ha venduto più di un milione di copie su Steam

Double Cross Studio & 2P Games hanno annunciato che il deck builder Sultan's Game ha venduto più di 1 milione di copie . "Grazie di cuore per il vostro supporto! Ce l'abbiamo fatta insieme: Sultan's Game ha appena raggiunto 1 milione di copie vendute su Steam ! I vostri feedback e suggerimenti sono stati preziosi e ci hanno aiutato a migliorare costantemente il gioco", hanno scritto in un aggiornamento ufficiale, annunciato che il gioco sarà in sconto del 15% fino al 24 luglio per festeggiare.

Aggiornamenti futuri

Editore e studio di sviluppo hanno anche aggiornato sulle novità in arrivo: "nei prossimi sei mesi, continueremo a pubblicare regolarmente correzioni e miglioramenti, pubblicando anche degli entusiasmanti aggiornamenti". Vediamo quali saranno.

Sultan's Game ha uno stile affascinante

Un nuovo personaggio: durante la campagna di crowdfunding, abbiamo creato un personaggio nuovo di zecca per Sultan's Game basato su diciotto domande votate dalla community. Al momento stiamo dando gli ultimi ritocchi ai suoi dialoghi e preparando la localizzazione multilingua. Potrete incontrarlo ad agosto!

Galleria aggiornata: stiamo espandendo la Galleria Storica ben oltre la semplice registrazione dei finali. Aggiungeremo tantissimi contenuti collezionabili: carte, raccolte dei finali e molto altro.

Supporto alle MOD: stiamo sbloccando parti del gioco che prima erano inaccessibili, dando ai creatori di MOD molta più libertà per personalizzare i contenuti come preferiscono. Inoltre, stiamo affrontando i problemi di compatibilità per rendere l'esperienza di modding più fluida per tutti.

Aggiornamenti sulle storie dei personaggi: sbbiamo notato quanto vi piaccia scoprire le storie dei personaggi! Al momento, a molti di loro mancano le storyline personali complete, e intendiamo rimediare. Il Medico di Corte, il capo vagabondo Raed, i compagni del Negozio del Fato: tutti loro avranno una storia da raccontare.

Nuovi finali: Se avete prestato attenzione ai quindici obiettivi ideologici del "Nursery", avrete probabilmente notato che due sono ancora mancanti... Stiamo lavorando a questi finali e ai loro Epiloghi per completare l'intera trama.

Espansione degli Epiloghi: anche alcuni finali hanno bisogno che i loro Epiloghi vengano approfonditi. Aggiungeremo gradualmente questi contenuti per mostrarvi come scelte diverse portino a destini diversi per i personaggi.

Per il resto, vi ricordiamo che Sultan's Game è disponibile soltanto per PC.