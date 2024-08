La serie animata di The Legend of Zelda sta per essere ripubblicata in DVD

Molti non sanno che la serie The Legend of Zelda fu trasposta in un cartone animato alla fine degli anni '80, chiamata semplicemente come il primo capitolo per NES. Da noi arrivò con il nome di "Un regno incantato per Zelda". Se ve la siete persa all'epoca, o perché non eravate ancora nati o perché non ebbe molto successo, non vi preoccupate, perché sta per arrivare la riedizione completa su DVD, con tutti i tredici episodi che la compongono compresi in un unico pacchetto.