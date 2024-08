Il tablet Newmetab è un dispositivo budget al prezzo minimo storico su Amazon, perfetto anche per i piccoli

Se siete in cerca di un tablet a basso prezzo che sia adatto ai bambini o per un uso quotidiano per usare qualche app su uno schermo più grande di uno smartphone, Amazon potrebbe avere la soluzione giusta per voi. Tramite un'offerta a tempo, Amazon porta al prezzo minimo storico un tablet Newmetab da 10 pollici con 64 GB di spazio di archiviazione. Lo sconto rispetto al prezzo più basso recente è di 16€, ma è di 56€ rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo consigliato è 119,99€. Il prezzo più basso recente è 79,99€. Ora il prodotto è al prezzo più basso di sempre ed è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche del tablet Newmetab

Questo dispositivo propone uno schermo da 10 pollici, 6 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione, la possibilità di inserire due Sim per la connessione mobile, il collegamento tramite Wi-Fi, un sistema operativo Android che permette la compatibilità con tantissime applicazioni e una doppia fotocamera da 13 MP + 5 MP.

Il tablet permette di usare due applicazioni fianco a fianco

Si tratta ovviamente di un tablet di qualità non elevata, ma perfetto se si cerca un prodotto a basso costo che può essere usato anche dai più piccoli senza che ci sia il timore che si rompa e che una riparazione o una sostituzione costi molto. I clienti di Amazon confermano che questo tablet supporta le applicazioni principali, così da poterlo usare per il video streaming, per la musica, per i giochi e non solo.