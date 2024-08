Attualmente pare che sia davvero difficile trovare una partita di Concord, visto lo scarso numero di giocatori

Come saprete l'hero shooter Concord, sviluppato da Firewalk Studios e lanciato ufficialmente il 23 agosto, non è stato accolto proprio benissimo dai videogiocatori, con i numeri di lancio che sono stati drammaticamente bassi (si parla di meno di 700 giocatori contemporanei di picco massimo).

Con i giorni, purtroppo, la situazione non è migliorata e il numero di giocatori presenti nei server è diminuito ancor di più. Per dire, al momento di scrivere questa notizia ci sono 71 giocatori contemporanei su Steam, con il picco delle ultime 24 ore che è stato di 178. Considerando che sono passati solo sei giorni dal lancio e che stiamo parlando di un gioco online, si sta quindi creando un grosso problema per i pochi rimasti: non riescono a trovare partite da giocare, con tempi di attesa tra una e l'altra che vanno allungandosi sempre di più.