Lavatrice di LG consuma fino a 3,66 GB di dati giornalieri, proprietario stacca il wi-fi

Quanti dati consuma una lavatrice? La domanda, che sembra quasi uscita da una barzelletta, è diventata molto più concreta di quanto ci si potesse aspettare negli scorsi giorni, dopo che l'utente X @Johnie ha racontato di aver dovuto spegnere il wi-fi della sua lavatrice di LG perché è arrivata a consumare fino a 3,66 GB di dati in un singolo giorno.

Lavatrice posseduta?

Perché una lavatrice dovrebbe consumare tutti questi dati?

@Johnie, che è anche un appassionato di tecnologia, ha fatto l'inquietante scoperta, finendo per chiedere online il motivo di un simile consumo. Il grafico mostra come la lavatrice abbia caricato 3,57 GB di dati, scaricandone 100MB. Nel giorno dato, ha rappresentato il 5% del consumo di banda dell'utente.

Scherzandoci su, il nostro ha dato la colpa ai DLC, acronimo che nell'ambito delle lavatrici sta per (Downloadable Laundry Cycles), ossia i programmi della lavatrice scaricabili, diversi a seconda di cosa si vuole lavare. Di base non sono concettualmente molto distanti dai DLC dei videogiochi, anche se nel caso di LG pare che siano completamente gratuiti.

"Per primi sono arrivati i videogiochi, quindi le Tesla, ora le lavatrici. Non mi sorprenderebbe se le lavatrici si riempissero di microtransazioni." Ha commentato @Johnie in un post successivo, dopo che il suo post originale è diventato virale.

Altra motivazione del consumo eccessivo di dati potrebbe essere il crypto mining, ossia che qualcuno abbia hackerato la sua lavatrice per fare mining di cryptomonete. Non sarebbe la prima volta che accade con gli apparecchi di LG.

C'è poi chi ci ha scherzato ulteriormente su, affermando che i dati servono a LG per sviluppare un suo LLM (Large Laundry Model), ossia un'intelligenza artificiale che si occupi di lavare e asciguare i panni con più efficienza.

La teoria più accreditata però riguarda la possibilità che il router Asus di @Johnie non abbia riportato bene i dati, considerando anche la presenza di un errore nel firmware, sottolineato in un post successivo da egli stesso e in alcuni report di altri utenti LG, le cui lavatrici sembrano avere un consumo inferiore al singolo MB giornaliero.

Comunque sia, qualsiasi fosse il problema, @Johnie ha risolto mettendo offline la lavatrice.