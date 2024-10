Le demo più giocate dell'ultimo Steam Next Fest sono quasi tutte di giochi co-op e multiplayer

Ormai le polveri dell'ultimo Steam Next Fest si sono posate (si è svolto dal 14 al 21 ottobre) ed è tempo di bilanci. Cosa hanno provato i giocatori? Soprattutto giochi multiplayer, in particolare quelli con modalità cooperative . Insomma, a molti piace giocare insieme ad altri, ma senza dover necessariamente competere, il che non è una grossa sorpresa.

Considerate che l'ultimo Next Fest ha visto la partecipazione di più di 3.000 giochi, di cui Valve ha svelato le più giocate. Vediamo le prime dieci.

Strinova è stato giocatissimo durante il Next Fest

Delta Force : sparatutto in prima persona tattico di TiMi Studio, del Group di Tencent (Honor of Kings e Call of Duty: Mobile);

: sparatutto in prima persona tattico di TiMi Studio, del Group di Tencent (Honor of Kings e Call of Duty: Mobile); SUPERVIVE : MOBA/hero shooter di Theorycraft Games, un nuovo studio guidato da veterani di Riot, Bungie, Blizzard e Valve;

: MOBA/hero shooter di Theorycraft Games, un nuovo studio guidato da veterani di Riot, Bungie, Blizzard e Valve; POPUCOM : gioco platform cooperativo con elementi match-3 dello studio cinese Hypergryph (meglio conosciuto per Arknights su mobile);

: gioco platform cooperativo con elementi match-3 dello studio cinese Hypergryph (meglio conosciuto per Arknights su mobile); Gladio Mori : gioco di combattimento multiplayer incentrato su duelli basati sulla fisica;

: gioco di combattimento multiplayer incentrato su duelli basati sulla fisica; Strinova : sparatutto in terza persona in stile anime dell'editore cinese iDreamSky;

: sparatutto in terza persona in stile anime dell'editore cinese iDreamSky; The Precinct : simulatore di polizia sandbox ambientato in una città immaginaria degli anni '80, che ha superato i 100.000 download nei primi tre giorni dell'evento;

: simulatore di polizia sandbox ambientato in una città immaginaria degli anni '80, che ha superato i 100.000 download nei primi tre giorni dell'evento; Rivals of Aether II : gioco di combattimento arena simile a Smash Bros;

: gioco di combattimento arena simile a Smash Bros; Sand : sparatutto open world PvPvE;

: sparatutto open world PvPvE; Windblown : gioco di azione roguelite con elementi cooperativi dello sviluppatore di Dead Cells, Motion Twin, che è entrato in 500.000 liste di desideri durante l'evento;

: gioco di azione roguelite con elementi cooperativi dello sviluppatore di Dead Cells, Motion Twin, che è entrato in 500.000 liste di desideri durante l'evento; Fast Food Simulator: simulatore dedicato a come gestire un fast food.

Più in basso nella classifica ci sono anche giochi come Streets of Rogue 2, AI LIMIT, Permafrost, Luma Island, Temtem: Swarm e KLETKA. Interessante notare che tre delle prime cinque demo più giocate sono di Delta Force , Supervive e Strinova. Interessante anche la presenza di diversi giochi provenienti da studi cinesi, che stanno crescendo moltissimo negli ultimi anni.

Come detto, la maggior parte dei giochi della top 10 ha elementi multiplayer o cooperativi. Oltre ai titoli già citati, ci sono anche: Popucom, Gladio Mori, Rivals of Aether II, Sand, Winblown e Fast Food Simulator.

Fa un po' tristezza che un evento nato per dare una vetrina ai videogiochi PC, in particolare a quelli degli studi indipendenti, stia piano a piano diventando un altro palco per le solite multinazionali, come Tencent, che hanno ovviamente mezzi di promozione che le realtà più piccole si sognano e che, ovviamente, rischiano di soffocare tutti i concorrenti.