Dragon Ball: Sparking Zero, come sbloccare tutti i What If e i percorsi alternativi

Con l'avvento di Dragon Ball: Sparking! Zero, titolo che ha finalmente riportato in vita la serie di Budokai Tenkaichi, sono tornati tutti gli elementi storici più amati dagli appassionati: accanto alle battaglie al cardiopalma con gli amici, una fra le modalità più apprezzate era la storia - qui presente con il nome Episodio Battaglia - che ripercorre le vicende dei protagonisti dell'opera di Toriyama. Il motivo principale dietro tale successo dipende dalla presenza degli episodi What If e dei diversi rami che caratterizzano l'avventura, ovvero delle situazioni inaspettate che finiscono per cambiare la storia così come la conoscevamo.

Esistono, infatti, alcune battaglie particolari - contrassegnate da uno specifico simbolino verde che potete vedere nell'immagine qui sotto - che presentano due esiti ben distinti e portano quindi a biforcazioni che portano modifiche anche pesanti nella storia di Dragon Ball. Se da una parte può succedere che, sconfiggendo gli avversari entro un tempo specifico, una determinata saga possa arrivare a un finale anticipato deviando dai binari conosciuti, in altre occasioni si possono aprire dei veri e propri Episodi Sparking che finiscono per trasformare completamente la trama della serie.

Così è come si presentano le possibili biforcazioni nella trama

Quindi bisogna sempre tenere a mente che i capitoli contrassegnati dal simbolo presentano delle condizioni specifiche che potrebbero aprire a una biforcazione, a un nuovo finale o a un episodio Sparking, ma solo se si sta utilizzando il livello di difficoltà di default. In questa guida spieghiamo come sbloccare tutti i What If e i percorsi alternativi di Dragon Ball: Sparking Zero, analizzando nel dettaglio i requisiti per tutti gli episodi di ciascun personaggio della storia.