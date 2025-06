Le microSD Express PNY per Nintendo Switch 2 sono disponibili su Amazon

La PNY microSD Express da 256GB, compatibile con dispositivi di nuova generazione come Nintendo Switch 2, è in vendita su Amazon al prezzo di 69,90€. Acquistala da questo link oppure tramite il box qui sotto. Grazie alla tecnologia PCIe Gen 3x1 microSD Express, questa scheda garantisce velocità di lettura fino a 890MB/s e di scrittura fino a 750MB/s , superando di oltre quattro volte le prestazioni delle tradizionali schede microSD UHS-I. Questo significa meno attese e più tempo di gioco, anche per titoli AAA.

Compatibilità universale e retrocompatibilità

Oltre a essere progettata per dispositivi microSD Express Host come Nintendo Switch 2, la scheda è completamente retrocompatibile con UHS-I e UHS-II, adattandosi così anche a console portatili, smartphone e altri dispositivi compatibili.

Download veloci

La classificazione A1 App Performance permette di eseguire app direttamente dalla scheda, velocizzando l'avvio e migliorando le prestazioni durante l'utilizzo. Inoltre, il design dissipativo del calore e la tecnologia termica adattiva mantengono la scheda fresca anche sotto carico, garantendo sessioni di gioco lunghe e senza interruzioni.

Con una capacità di 256GB, puoi espandere la memoria del tuo dispositivo e installare più giochi senza sacrificare spazio o velocità. L'ideale per chi vuole essere pronto per i titoli next-gen su Nintendo Switch 2 e per chi ama il gaming in mobilità.