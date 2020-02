League of Legends, Riot Games ha rinviato l'annuncio del Mid-Season Invitational per il coronavirus

Riot Games ha detto di aver rinviato l'annuncio del Mid-Season Invitational di League of Legends per colpa del coronavirus. Il diffondersi del virus al di fuori della Cina, infatti, ha mandato all'aria tutti i loro piani.



I fan del celebre MOBA stanno aspettando che vengano annunciati il luogo e la data del Mid-Season Invitational di League of Legends, uno dei più importanti tornei della stagione competitiva 2020. Sfortunatamente per loro, sembra che dovranno aspettare ancora per un po'. Riot ha detto che il diffondersi del Coronavirus ha scombinato i loro piani, ma hanno ancora in programma di fare l'evento.



"So che molti di voi sono in attesa dei dettagli del Mid-Season Invitational 2020 - e noi siamo ansiosi di condividerli con voi", ha dichiarato John Needham, responsabile globale degli Esports di Riot Games. "Tuttavia, poiché i paesi di tutto il mondo stanno prendendo contromisure nei confronti del nuovo coronavirus, abbiamo dovuto adeguare i nostri piani all'emergenza e ritardare l'annuncio dei tempi e dell'ubicazione dell'MSI 2020."



"Il Mid-Season Invitational è una vetrina delle migliori squadre del nostro sport", ha continuato Needham. "Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le aspettative di tutti e creare un torneo di livello globale che veda la partecipazione di tutte le nostre leghe."



Riot Games ha chiuso la sua dichiarazione ringraziando i fan per il continuo supporto e la promessa che dirameranno aggiornamenti il prima possibile.



La diffusione del coronavirus ha messo in ginocchio diverse aziende tech, come Samsung che ha trovato un suo operaio infetto in un suo stabilimento, ma ha anche spaventato la stessa Riot Games. Una presentatrice della Lega coreana, infatti, è stata ricoverata per sospetto contagio da coronavirus. Sospetto, fortunatamente, rivelatosi infondato.



Capiamo, quindi, la reticenza di Riot a fare piani più dettagliati.