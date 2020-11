League of Legends: Wild Rift: la beta pubblica ha una data italiana su iOS e Android

Riot Games ha annunciato che la beta pubblica di League of Legends: Wild Rift ha finalmente una data di lancio ufficiale italiana. La versione mobile di LoL, infatti, sarà disponibile per tutti i giocatori iOS e Android a partire dal 10 dicembre 2020 per poi espandersi in America (e su console) nel 2021.

Riot Games ha svelato oggi che a partire dal 7 dicembre la beta pubblica di League of Legends: Wild Rift arriverà in Oceania, Taiwan e Vietnam, per poi raggiungere l'Europa, il Medio Oriente, il Nord Africa, la Russia, gli Stati Indipendenti del Commonwealth e la Turchia dal 10 dicembre. In altre parole il gioco sarà disponibile in Italia a partire dal 10 dicembre 2020.

Tutti i giocatori di queste regioni avranno pieno accesso a Wild Rift su dispositivi Android o iOS.

Grazie al successo ottenuto dalla beta pubblica regionale nel Sud-Est Asiatico, in Corea del sud e in Giappone, dove Wild Rift ha toccato la vetta delle classifiche in tutti i marketplace locali di app, Riot spera di condividere la magia e il divertimento competitivo di LoL anche con i giocatori su altri dispositivi, a prescindere dalle loro precedenti esperienze o dal loro livello di abilità.

Contemporaneamente, si appresta a introdurre a livello globale una patch con nuovi contenuti tra cui altri campioni e aspetti, diverse funzionalità richieste dai giocatori, modifiche al bilanciamento e risoluzioni di errori. Ulteriori informazioni saranno disponibili dal 7 dicembre.

Riot continua a impegnarsi per rendere il titolo disponibile ai giocatori di tutte le regioni, e si prepara a far entrare le Americhe nella beta pubblica nel 2021.

Lo proverete?