Leak di una CPU AMD Ryzen 9000 “Zen 5” con clock assurdo: ma era un fake

I dettagli del leak

Lo screenshot emerso su Baidu Forums era un fake

Ma procediamo con ordine. Lo screenshot di CPU-z di questa presunta CPU desktop Ryzen 9000, che potete vedere qui sopra, mostrava un TDP di 170W. Testata con la stessa app, secondo l'autore aveva ottenuto un impressionante punteggio di circa 910 punti. Per darvi un ordine di grandezza sensato, il Ryzen 9 7950X basato su Zen 4 ottiene un punteggio medio di 767 punti: lo stacco era quindi di ben il 19% a vantaggio della nuova CPU. Per completezza, qui sotto vi riportiamo i punteggi medi anche delle CPU Intel. Altri dettagli menzionati in questo leak includevano una nuovissima interconnessione Infinity Fabric, che avrebbe dovrebbe migliorare la comunicazione tra CCD e IOD, e anche un aggiornamento dell'IMC (Memory Controller). Si affermava, infine, che le prestazioni della CPU Zen 5 standard avrebbero superato quelle dei chip Zen 4 3D V-Cache nel gaming. Come detto in apertura, però, tutto questo si è rivelato essere un falso ben costruito, che ha tratto in errore anche numerose testate blasonate prima di essere smentito dal suo stesso autore.

A pochi giorni dal Computex 2024, comunque, i leak sono all'ordine del giorno, quindi imbattersi in falsi è davvero facile. Riconoscerli, invece, è un altro paio di maniche. Tra i rumor più recenti, noi abbiamo riportato la notizia che AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" potrebbe arrivare a luglio con quattro varianti, che trovate schematizzate qua sotto: ma sarà vero? Lo scopriremo insieme tra qualche giorno.