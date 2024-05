L'iPhone 17 Pro potrebbe essere il primo smartphone ad avere i rivoluzionari chip da 2nm di TSMC

I prossimi passi

L'annuncio non solo rafforza la posizione di TSMC come fornitore esclusivo per Apple di tecnologie all'avanguardia, ma stabilisce anche nuovi standard per l'intero settore dei semiconduttori. I chip da 2nm promettono di portare miglioramenti significativi nelle prestazioni dei dispositivi, posizionando l'iPhone 17 Pro come un leader nel mercato degli smartphone di alta gamma.

Con i chip a 2nm, Apple non solo consolida ulteriormente la sua collaborazione con TSMC, ma pone anche le basi per futuri sviluppi nei suoi dispositivi. Questo passaggio rappresenta un importante tassello nella strategia di Apple di offrire ai suoi utenti esperienze sempre più potenti e raffinate, spingendo la concorrenza a inseguire. Tutto questo potrebbe persino venir rivelato tra qualche giorno, durante il WWDC 2024.