ZOTAC si prepara a lanciare "ZONE", una sua PC/console portatile con presentazione ufficiale in arrivo

Come riferito da VideoCardz, ZONE verrà presentata nel dettaglio durante il Computex ma intanto c'è la conferma che monterà un display integrato AMOLED da 7 pollici , presentando dunque dimensioni simili ad altri dispositivi portatili di questo tipo.

Per il momento c'è solo un'immagine teaser al riguardo, con la presentazione completa che avverrà probabilmente in occasione del Computex 2024 , fissato dal 4 al 7 giugno 2024, ma alcuni dettagli sono già emersi attraverso leak vari.

Anche ZOTAC si lancia nel crescente mercato dei dispositivi portatili da gioco , con una nuova PC/console handheld chiamata a quanto pare "ZONE" , che si pone in netta concorrenza con soluzioni simili come Steam Deck, ASUS ROG Ally e Lenovo Legion.

Design simile ai concorrenti ma con qualche particolarità

La tipologia dello schermo è la stessa vista in Steam Deck e Nintendo Switch OLED, mentre altri produttori hanno scelto display diversi come ROG Ally, Legion GO e MSI Claw, dunque sarà interessante vedere i confronti diretti.

Prime immagini di ZOTAC ZONE

Nel frattempo, con le prime immagini teaser, ancora piuttosto vaghe, possiamo intuire alcuni altri dettagli del dispositivo.

ZONE sembra avere grilletti suddivisi in coppie di tasti regolabili, mentre il retro del dispositivo dovrebbe ospitare una particolare striscia LED e alcuni tasti aggiuntivi, con soluzioni che potrebbero emergere differenti rispetto ad altre macchine simili.

La parte frontale sembra più in linea con lo standard, con due stick analogici forse in posizione asimmetrica e i comandi posti ai lati dello schermo, secondo quello che è ormai una sorta di design ben definito per questa tipologia di macchine da gioco.

È possibile che ZOTAC propenda per hardware Intel sul dispositivo, considerando l'esperienza sui mini-PC della compagnia, cosa che potrebbe far pensare all'impiego di CPU di serie Core Ultra 100 o 200, ma rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.