The Rogue Prince of Persia è già fuori dalla top 100 di Steam, si può già parlare di insuccesso?

A differenza di altri giochi, che vedono una crescita dei giocatori nei primi giorni, già da ieri The Rogue Prince of Persia aveva visto più che dimezzare il numero di giocatori attivi, con il picco massimo che si è fermato a 413.

Tira una brutta aria per The Rogue Prince of Persia . Dopo meno di 48 ore dal lancio, è già fuori dalla top 100 globale di Steam , segno di vendite non proprio stellari. Insomma, il Dead Cells in salsa orientale non ha convinto i giocatori, che pare lo stiano snobbando in massa.

Un insuccesso atteso?

Insomma, pare che il nuovo roguevania di Evil Empire stia faticando moltissimo a ingranare, nonostante l'accoglienza dei giocatori non sia stata negativa, visto che quasi l'80% delle recensioni degli utenti su Steam sono positive.

Da sottolineare come The Rogue Prince of Persia sia ancora soltanto in accesso anticipato, quindi ha ancora ampi margini di miglioramento. Soltanto è chiaro che ci si aspettasse di più da un nuovo Prince of Persia, per quanto di tipo particolare.

Che sia stato penalizzato dall'uscita di Prince of Persia: The Lost Crown all'inizio dell'anno? Ossia, il mercato tradizionale, già claudicante di suo, non è riuscito a reggere due Prince of Persia usciti a distanza di pochi mesi. Inoltre già in molti avevano faticato a digerire il Prince of Persia metroidvania... che uno roguevania gli sia risultato completamente indigesto, nonostante le ottime qualità?