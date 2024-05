Un produttore di cheat per Call of Duty dovrà pagare una multa milionaria per risarcire Activision

EngineOwning, compagnia che produce vari sistemi di cheat per Call of Duty, ha perso in tribunale contro Activision e dovrà ora pagare al publisher una cifra enorme come risarcimento danni, secondo quanto disposto dal Distretto Centrale della California.

Il gruppo si occupa da anni dello sviluppo di vari sistemi di cheat, venduti per funzionare su vari giochi come Call of Duty, Counter-Strike, Battlefield e Titanfall, per citarne alcuni, ma è stata Activision a muoversi attivamente contro il produttore di questi sistemi, all'interno della sua politica di tolleranza zero nei confronti di tali soluzioni.

La decisione della corte distrettuale è alquanto draconiana, ma riflette la serietà con cui questi casi vengono ormai presi dai tribunali americani, considerando che vengono trattati come elementi molto dannosi per l'economia di alcune aziende.