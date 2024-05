Dragon Age Dreadwolf è disponibile al preload su Xbox attraverso l'app: novità in arrivo?

Questo però potrebbe far pensare a novità in arrivo nei prossimi giorni, forse attraverso una presentazione ufficiale che potrebbe dare il via alla campagna di prenotazioni, come successo anche in altri casi precedenti.

Attivando il download , Xbox effettivamente scarica un pacchetto di dati, ma questo ovviamente non contiene dei veri e propri file del gioco, considerando che si tratta di una quantità di elementi molto esigua: non si tratta dunque di un vero preload effettivo, bensì di qualcosa di preparatorio.

Dragon Age Dreadwolf appare disponibile al preload attraverso l'Xbox App ufficiale , cosa che può far pensare alla possibilità di novità in arrivo sul gioco, forse con un annuncio o una presentazione nei prossimi giorni.

L'uscita sembra confermata nel 2024

Non è cosa nuova quella di consentire una sorta di preload "placeholder" di un gioco ancora lontano dall'uscita su Xbox Store, e questo sembra un caso del tutto simile a quelli precedenti.

Un'illustrazione su un possibile scenario di Dragon Age: Dreadwolf

Spesso succede con i giochi first party di Microsoft, ma questi pacchetti preparatori sono stati messi a disposizione anche in altri casi.

Cercando Dragon Age Dreadwolf sull'app Xbox, sulla pagina del gioco compare effettivamente il tasto per effettuare il download anticipato sulla console, cosa che viene svolta da Xbox Series X|S attraverso una veloce operazione che, evidentemente, scarica un piccolo pacchetto sulla memoria interna.

Questo non è eseguibile, dunque si tratta probabilmente solo di un modo per "riservare spazio" in evidenza sulla console, come a preparare il pubblico a quello che sarà poi il lancio effettivo del gioco.

Tuttavia, la sua attivazione è interessante perché potrebbe segnalare un qualche annuncio in arrivo per Dragon Age Dreadwolf, di cui ancora non si sa praticamente nulla per certo, né si è visto qualcosa di concreto del gioco vero e proprio.

È possibile che una presentazione di Dragon Age Dreadwolf sia in arrivo nei prossimi giorni, forse anche all'interno della conferenza Microsoft fissata per il 9 giugno con l'Xbox Games Showcase, dunque restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.

D'altra parte, anche i recenti leak confermerebbero l'uscita nel 2024, dunque qualche informazione dovrà arrivare, prima o poi.