Legacy of Kain: Soul Reaver: vediamolo rifatto in ray tracing

Legacy of Kain: Soul Reaver rifatto con il ray tracing? La vendita del franchise a Embracer Group ha riacceso le speranze dei fan di vedere, se non proprio un reboot della serie, quantomeno il suo ritorno con delle edizioni rimasterizzate. L'editore non lo ha mai citato esplicitamente, ma molti vorrebbero vedere Kain e Raziel rivitalizzati in qualche modo (che per dei non morti è tutto dire).

Così ci fa piacere proporvi questo video del canale Gioco con lo scemo in cui possiamo vedere una Nosgoth quanto mai moderna realizzata con l'Unreal Engine: "Grazie all'Unreal Engine abbiamo immaginato un Remake (o reboot, perchè no!) di Soul Reaver con il potentissimo strumento di Epic Games. Come apparirebbe Soul Reaven in Ray tracing su Unreal Engine?"

Fa venire decisamente voglia di andare a fare una passeggiata per Nosgoth per succhiare un po' di anime e sangue. Insomma, dopo lo Scumm Bar di The Secret of Monkey Island, la base di Metal Gear Solid e il castello di Super Mario 64, un altro gioco classico è stato rivisitato in chiave moderna, quantomeno del punto di vista grafico. JAKE, l'autore del render, ci ha raccontato che il computer gli si è bloccato sei volte mentre lo realizzava e, soprattutto, che la sua potenza sessuale è diminuita drasticamente. O questo non ce l'ha raccontato?