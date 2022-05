PlayStation e l'acquisizione di Square Enix, anche Greg Miller conferma il rumor

PlayStation punta all'acquisizione di Square Enix? Anche Greg Miller ha confermato di aver sentito questo rumor ma da una fonte diversa rispetto a quella di Jeff Grubb.

Come sappiamo, Grubb ha detto di aver sentito delle voci su Square Enix acquisita da Sony PlayStation, ma non c'è ancora stato un annuncio in merito e nel frattempo Embracer Group ha acquistato Crystal Dynamics, Eidos Montreal e le loro IP.

Alcuni addetti ai lavori sostengono che la vendita dei team occidentali e dei rispettivi franchise abbia reso Square Enix più appetibile sul mercato, visto che i suoi brand di punta sono quelli giapponesi, ma ribadiamo: non ci sono state conferme in merito.

Al minuto 1:15:56 del video che trovate qui sopra, Miller ha rivelato che l'enorme acquisizione da parte dei PlayStation Studios riguardava appunto Square Enix, e che la cosa gli è stata riferita da diverse fonti.

Il leaker AccountNgt è tornato sulla questione per dire che quando diversi addetti ai lavori riportano il medesimo rumor, peraltro proveniente da più fonti, in genere non bisogna chiedersi se sia fondato o meno, bensì quando si verificherà.