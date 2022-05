NVIDIA, multa da 5,5 milioni di dollari: ha nascosto il numero di GPU vendute ai miner

NVIDIA si è vista comminare dalla SEC americana una multa da 5,5 milioni di dollari per aver nascosto il numero di GPU vendute ai miner di criptovalute.

In questo caso non c'entra la ben nota crisi dei semiconduttori, bensì il fenomeno stesso del mining, letteralmente esploso a partire dal 2017 e in grado di influenzare in maniera sostanziale le vendite delle schede video che consentivano di cimentarsi con tale pratica.

Quando si è verificato un problema con la disponibilità delle GPU, NVIDIA ha lanciato una linea di modelli specifici per l'estrazione delle criptovalute al fine di evitare che i videogiocatori dovessero subire le conseguenze di tale situazione.

Pare tuttavia che in realtà anche le schede pensate per i gamer siano finite in mano ai miner, e che l'azienda non abbia indicato l'entità di tale fenomeno nei propri report fiscali, lasciando intendere ai propri azionisti che l'aumento nelle vendite indicasse una crescita del settore.

Insomma, le motivazioni della multa sono appunto legate al tentativo di NVIDIA di "ingannare" gli azionisti comunicando dati nettamente influenzati dal fenomeno del mining.