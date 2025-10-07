Amate i LEGO e Minecraft? Amazon ha gli sconti per voi durante la Festa delle Offerte Prime

Chi non ama i LEGO e chi non si è lasciato intrigare da Minecraft, soprattutto dopo l'arrivo nelle sale della pellicola live-action? Non dovrebbe quindi stupire che i set LEGO Minecraft sono amati e se è così anche per voi, sarete felici di sapere che potete comprarne alcuni a prezzo scontato su Amazon i occasione della Festa delle Offerte Prime. Precisamente trovate il set LEGO Minecraft Attacco al Villaggio del Ghast Pallone e LEGO Minecraft La Casa del Mooshroom. Entrambe le offerte, così come tutte quelle della Festa, sono accessibili unicamente se siete abbonati ad Amazon Prime: potete però sfruttare le prova gratuita!
I dettagli sui set LEGO Minecraft
Il set LEGO Minecraft Attacco al Villaggio del Ghast Pallone ricrea una scena del film di Minecraft. Trovate le minifigure Minecraft di Steve, Natalie, Dawn e di un abitante del villaggio, oltre a un Ghast-pallone, un Pulcino, 2 Piglin e un Golem di ferro snodabile. In totale ci sono 555 pezzi.
LEGO Minecraft La Casa del Mooshroom con i propri 500 pezzi permette di ricreare la casa fungo, con incluso Steve, un mushroom rosso, un baby mushroom rosso, un mushroom marrone, un gatto calico e un fantasma ostile.