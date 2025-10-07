0

Amate i LEGO e Minecraft? Amazon ha gli sconti per voi durante la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime mette in campo alcuni sconti molto interessanti per chi desidera fare incetta di LEGO a tema Minecraft: ecco un paio di set in promozione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
LEGO Minecraft Attacco al Villaggio del Ghast

Chi non ama i LEGO e chi non si è lasciato intrigare da Minecraft, soprattutto dopo l'arrivo nelle sale della pellicola live-action? Non dovrebbe quindi stupire che i set LEGO Minecraft sono amati e se è così anche per voi, sarete felici di sapere che potete comprarne alcuni a prezzo scontato su Amazon i occasione della Festa delle Offerte Prime. Precisamente trovate il set LEGO Minecraft Attacco al Villaggio del Ghast Pallone e LEGO Minecraft La Casa del Mooshroom. Entrambe le offerte, così come tutte quelle della Festa, sono accessibili unicamente se siete abbonati ad Amazon Prime: potete però sfruttare le prova gratuita!

I dettagli sui set LEGO Minecraft

Il set LEGO Minecraft Attacco al Villaggio del Ghast Pallone ricrea una scena del film di Minecraft. Trovate le minifigure Minecraft di Steve, Natalie, Dawn e di un abitante del villaggio, oltre a un Ghast-pallone, un Pulcino, 2 Piglin e un Golem di ferro snodabile. In totale ci sono 555 pezzi.

Il set LEGO Minecraft della Casa del Mooshroom
Il set LEGO Minecraft della Casa del Mooshroom

LEGO Minecraft La Casa del Mooshroom con i propri 500 pezzi permette di ricreare la casa fungo, con incluso Steve, un mushroom rosso, un baby mushroom rosso, un mushroom marrone, un gatto calico e un fantasma ostile.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
