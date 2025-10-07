0

Il notebook acer Nitro V 16 AI con RTX 5070 è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime ci propone tante promozioni e una di queste è perfetta per chi cerca un nuovo notebook da gaming: l'acer Nitro V 16 AI con RTX 5070 è a un ottimo prezzo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
notebook acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R9JL

Le offerte Amazon della Festa delle Offerte Prime ci permettono di acquistare un notebook acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R9JL con RTX 5070 a un ottimo prezzo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 1949€. Lo sconto attuale è accessibile unicamente per chi è abbonato a Prime, ricordate!

Le caratteristiche dell'acer Nitro V AI

Questo modello di notebook da gaming propone sotto la scocca un processore AMD Ryzen 7 260 con una RAM da 16 GB di tipo DDR5. Per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione, parliamo di 1024 GB, perfetti per avere tanti videogiochi installati sul proprio computer.

Le prese a lato del notebook
Le prese a lato del notebook

Il display è un 16 pollici WUXGA (1920x1200) di tipo IPS a 180 Hz, che vi permette quindi di sfruttare le prestazioni di alto livello dei giochi più recenti online, anche grazie alla NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, così da non rischiare incompatibilità con i giochi più recenti che stanno abbandonando Windows 10.

