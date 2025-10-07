La Smart TV LG OLED evo AI G5 in 4K e 165 Hz di alta qualità è in sconto su Amazon in vari tagli

Siete in cerca di un nuovo televisore di qualità ma volete risparmiare il più possibile? Amazon ha la soluzione con la Festa delle Offerte Prime , che propone ad esempio la linea LG OLED evo AI G5 in promozione a prezzi molto interessanti, nei modelli da 48 pollici, 55 pollici, 65 pollici, 77 pollici e 83 pollici. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Se siete abbonati a Prime , per il prossimo paio di giorni potrete sfruttare le promozioni di Amazon per una lunga lista di prodotti.

Le caratteristiche dell'LG OLED evo AI G5 TV

LG OLED evo AI G5 TV è perfetto per vedere film e serie TV estraendone la qualità massima, ma è perfetto anche per videogiocare con il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, al VRR e GSync a 4K e 165 Hz (144 Hz sul modello da 48 pollici).

Un esempio di come la sottilissima Smart TV appare in una casa

Questi modelli promettono anche neri perfetti persino in ambienti luminosi. La Smart TV usa un webOS con AI e dispone anche di un telecomando puntatore con AI e il supporto dell'AI Chatbot, con aggiornamenti garantiti ogni anno per i prossimi cinque anni. Dispone poi di 4 porte HDMI per collegare molteplici dispositivi con input lag ridotto.