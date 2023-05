LEGO Pac-Man Arcade annunciato da Bandai Namco e LEGO, data di uscita e prezzo

LEGO e Bandai Namco hanno unito le forze per festeggiare il 43° avversario di Pac-Man nel migliore dei modi, annunciando per la gioia di tutti gli appassionati e nostalgici il set LEGO Pac-Man Arcade, un rifacimento in mattoncini di uno dei cabinati più famosi e giocati di sempre.

Come possiamo vedere nel trailer ufficiale, il set ricrea fedelmente la parte superiore del cabinato di Pac-Man lanciato il 22 maggio dell'ormai lontano 1980. In cima troviamo Pac-Man, Blink e Clyde che possono ruotare e illuminarsi.

Sulla parte destra c'è una manovella per muovere i personaggi all'interno del "display" e nella parte frontale è possibile illuminare lo slot per l'inserimento delle monete. Inoltre, all'interno del cabinato, è presente la riproduzione di una minifigure femminile che gioca a Pac-Man su un cabinato da sala giochi.

Il set misura 32cm in altezza, 25cm di larghezza e 17cm di profondità ed è realizzato con 2.650 mattoncini in totale.

Il set LEGO Icons Pac-Man Arcade sarà disponibile a partire dal 4 giugno 2023 al prezzo consigliato di 269,99 euro. I membri LEGO VIP avranno l'accesso anticipato all'acquisto a partire dal 1 giugno su LEGO.com a questo indirizzo.

Che ne pensate, lo acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.