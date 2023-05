PlayStation Store, le nuove offerte sui giochi PS5 e PS4 di maggio 2023

Dalla raccolta Hitman: World of Assassination alle frenetiche gare di Need for Speed Unbound, dai combattimenti ultraviolenti di Mortal Kombat 11 ai poteri telecinetici del mondo di Scarlet Nexus, passando per The Division 2, Batman: Arkham Collection, Diablo 2: Resurrected e Wolfenstein: Alt History Collection, ecco la nostra selezione.

Maggio sta per giungere al termine e con esso la promozione Grandi Giochi, Grandi Affari, ma c'è ancora qualche giorno disponibile (la scadenza è fissata al 25 del mese) per chi desidera sfruttare al meglio le ultime offerte del PlayStation Store sui giochi PS5 e PS4 . La domanda è sempre la solita: quali sono gli affari da non perdere?

Hitman: World of Assassination

Hitman: World of Assassination, l'Agente 47 si prepara a colpire dalla distanza

La nuova trilogia dell'action stealth targato IO Interactive trova posto all'interno di un unico pacchetto, e così Hitman: World of Assassination si pone come un acquisto irrinunciabile per chi desidera sperimentare questo tipo di esperienza vestendo i panni dell'infallibile Agente 47, l'assassino professionista che decide di ribellarsi all'organizzazione segreta che lo ha addestrato e sfruttato come un'arma da quando era un ragazzo.

Al comando di questo personaggio, ci troveremo a viaggiare in giro per il mondo e avremo modo di visitare oltre venti ambientazioni differenti, con l'obiettivo ogni volta di eliminare determinate persone e indebolire in tal modo la struttura di comando nemica. La parola d'ordine è "libertà": potremo esplorare gli scenari, individuare le nostre potenziali vittime e studiarne i comportamenti per capire come e quando colpire in maniera efficace e silenziosa.

Prima produzione indipendente del team di sviluppo, Hitman: World of Assassination è attualmente disponibile in offerta al prezzo più basso di sempre, ovverosia 34,99€ anziché 69,99€, per un risparmio del 50%: niente male per un pacchetto che include di fatto i contenuti di tre giochi completi.