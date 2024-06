Level Zero: Extraction ha una data di uscita in accesso anticipato su Steam, ecco il nuovo trailer

Non è tutto: nel video gli sviluppatori hanno voluto ringraziare gli oltre 300.000 giocatori della beta , che hanno fornito preziosi feedback al fine di migliorare i vari aspetti di Level Zero: Extraction, e riportare alcuni dei giudizi positivi espressi finora dalle testate internazionali.

Il reveal è avvenuto nell'ambito di un trailer che ha visto la partecipazione di numerosi creator: le sequenze di gioco sono state catturate dagli utenti in questione e montate insieme per ribadire il senso di coinvolgimento del gioco.

DOGHOWL Games e tinyBuild hanno annunciato la data di uscita di Level Zero: Extraction su Steam in accesso anticipato : gli utenti PC potranno provare in anteprima l'esperienza sparatutto in stile estrazione a partire dal 6 agosto.

L'abbiamo provato

Nei giorni scorsi abbiamo provato Level Zero: Extraction, riconoscendo le indubbie qualità del gioco ma esprimendo al contempo qualche perplessità in merito all'effettiva natura di questa esperienza, che non sembra ancora avere le idee particolarmente chiare.

I riferimenti ai classici horror asimmetrici sono evidenti, mentre vestiamo i panni di un mercenario che viene inviato all'interno di zone infestate insieme ad alcuni compagni per eliminare eventuali insidie, di qualunque natura esse siano.

In Level Zero: Extraction è possibile personalizzare l'equipaggiamento in vari modi, affrontare i nemici corpo a corpo, esplorare mappe piuttosto ampie ed eventualmente metterci al comando della creatura aliena per dare la caccia agli inseguitori umani.

Naturalmente non dovremo limitarci a fuggire, una volta in missione: ci verranno affidati numerosi incarichi che avremo modo di completare mentre visitiamo gli scenari, e con le ricompense ottenute potremo sbloccare nuove armi e oggetti utili.