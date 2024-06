Dark and Darker, il provato del dungeon crawler coreano dopo il ritorno su Steam

Un po' come in quella vecchia pubblicità dell'amaro con l'antico vaso, sembrava impossibile ma IRONMACE ce l'ha fatta infine a pubblicare su Steam il suo Dark and Darker, il dungeon crawler multigiocatore che, ricorderete, era finito al centro di una causa legale con Nexon, convinta di essere la legittima proprietaria degli asset utilizzati per assemblarlo. Lo studio coreano ha trionfato in tribunale e ha quindi riportato Dark and Darker sulla piattaforma di Valve, questa volta in accesso anticipato, e in una versione free to play che, però, ha già scatenato le prime controversie.

In un contesto in cui IRONMACE non sembra riuscire a lasciarsi alle spalle le polemiche, abbiamo esplorato gli oscuri cunicoli di Dark and Darker curiosi di scoprire se tutto il potenziale emerso dalla demo del 2023 fosse sopravvissuto a questo periodo di gestazione. Ecco, di seguito, cosa abbiamo trovato alla fine del dungeon.